Семак: в Кубке мы провели только две игры ниже своего уровня — с «Крыльями» и «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление санкт-петербургского клуба в Фонбет Кубке России — 2022/2023.

«Мы провели только две игры в Кубке ниже своего уровня – на выезде с «Крыльями» и «Спартаком». Конечно, надеялись сыграть лучше. По тем или иным причинам не смогли выиграть. Можно много рассуждать в сослагательном наклонении, но я не буду. Не всегда есть возможность поставить того или иного футболиста. Против «Спартака» был перерыв на матчи сборных – не могли рассчитывать на всех лучших. Против «Крыльев» – надеялись на тот состав, который вышел. Но когда играешь редко, не всегда можешь показать ту игру, на которую способен», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Зенит» покинул розыгрыш Кубка России, уступив во втором этапе четвертьфинала Пути регионов московскому «Динамо» (1:1, 4:5 пен.).

Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате»: