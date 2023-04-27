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«Челси» проиграл 11 матчей в АПЛ после увольнения Тухеля. Столько же было при нём

«Челси» проиграл 11 матчей в АПЛ после увольнения Тухеля. Столько же было при нём
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Лондонский «Челси» проиграл в матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорду» (0:2). Это поражение стало для «аристократов» уже 11-м с момента, как команду покинул главный тренер Томас Тухель. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

После увольнения немецкого специалиста «Челси» провёл 26 матчей в АПЛ. В них синие одержали восемь побед, семь раз сыграли вничью и проиграли 11 раз. Столько же поражений было за всё время, пока командой руководил Тухель. Немец работал в «Челси» с января 2021 года по сентябрь 2022-го. При нём лондонцы выиграли 35 матчей в АПЛ, 17 раз сыграли вничью и 11 раз проиграли.

Сейчас «Челси» возглавляет Фрэнк Лэмпард. При нём команда проиграла пять матчей подряд.

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