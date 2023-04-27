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«Вы — отстой, всё равно финишируете шестыми». Аллегри — боссам «Интера» после матча Кубка

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри резко высказался в адрес руководства «Интера» после ответного матча полуфинала Кубка Италии (0:1).

«Вы — отстой, вы всё равно финишируете шестыми», — сказал Аллегри по окончании встречи в адрес гендиректора «Интера» Джузеппе Маротты и менеджера миланцев Дарио Баччины.

Зайдя в раздевалку, тренер «Юве» сначала раскритиковал футболистов за плохую игру, а затем заявил: «Мы должны финишировать выше «Интера» в лиге, мы не должны пустить их в Лигу чемпионов».

В финале Кубка Италии «Интер» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Кремонезе» (первый матч 2:0).

В чемпионате Италии «Ювентус» занимает третье место, набрав 59 очков после 31 тура. «Интер» — шестой, в активе миланцев 54 очка за 31 встречу.

«Интер» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Кубка Италии:

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