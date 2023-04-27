Агент получившего тяжёлую травму в игре со «Спартаком» Боржеса рассказал о его состоянии

Футбольный агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии бразильского футболиста после тяжёлой травмы, полученной в матче 24-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:4).

«Я не знаю сроков восстановления. Но с ним всё в порядке», — приводит слова Алиска ТАСС.

В матче со «Спартаком» Боржес столкнулся головами с защитником красно-белых Георгием Джикией и рухнул на газон. Капитан московской команды сумел быстро сориентироваться и подбежал к лежащему на спине бразильцу, чтобы вынуть у него запавший язык. Боржес не смог продолжить участие в матче и самостоятельно покинуть поле. Бразильца увезли на специальном автомобиле. Сроки восстановления Боржеса неизвестны.