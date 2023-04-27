«Малкома ввели в заблуждение». Семак — об интересе к игроку от «ПСЖ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об интересе к бразильскому нападающему Малкому со стороны «Пари Сен-Жермен».

«Вопрос не в том, ушёл бы он или нет. Мы к этому готовы. Вопрос – как уходить. Есть цивилизованные методы, от которых стоит отталкиваться. Ведь в этой истории и Малкома ввели в заблуждение, сказав, что с «Зенитом» уже обо всём договорились. Хотя это было неправдой. Мы с ним поговорили. Он сразу занял честную и порядочную позицию – если в клуб придёт предложение, которое всех устроит, то он уйдёт. Если нет – останется.

Опасений за его настроение не было. У нас все игроки показывают хороший уровень. Это говорит об их характере, благодаря которому мы занимаем то место, которое занимаем», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.