«Позорная капитуляция «Арсенала». Разочаровывающе». Морган — о поражении от «Сити»
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Известный английский журналист Пирс Морган, болеющий за лондонский «Арсенал», прокомментировал поражение «канониров» в матче 33-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:4).
«Мы просто отдаём всё. Мяч, матч, Премьер-лигу. Позорная капитуляция «Арсенала». Разочаровывающе», — написал Морган в своих соцсетях.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 75 очков после 33 матчей. «Манчестер Сити» — на второй строчке, заработав 73 очка и сыграв на две встречи меньше. В следующей игре «Арсенал» примет на своём поле «Челси» (2 мая, 22:00 мск), «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Фулхэмом» (30 апреля, 16:00 мск).
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