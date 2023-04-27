Кутепов, Нетфуллин и Журавлёв тренируются с молодёжкой «Торпедо» после отстранения

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, что он и его одноклубники Равиль Нетфуллин и Юрий Журавлёв теперь тренируются с молодёжной командой автозаводцев. Такое распоряжение футболисты получили от президента клуба. Также Кутепов подтвердил, что их удалили из командного чата.

«Во вторник вечером я получил официальное письмо от президента «Торпедо» о привлечении к тренировкам молодёжной команды.

Со вчерашнего дня я, Нетфуллин и Журавлёв начали работать с молодёжкой. Сегодня команда уехала в Краснодар на игру. Нам не поступало распоряжений тренироваться с «Торпедо-2», поэтому мы работаем индивидуально до того момента, пока не вернётся молодёжная команда.

Сегодня нас удалили из командного чата — это правда. Причины этого решения нам не объясняли», — приводит слова Кутепова Sport24.