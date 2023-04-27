Семак: уход лидеров из «Зенита» летом? Мы же справлялись без бразильцев в 2018-м и 2019-м

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе лидеров из петербургской команды и о трансферной стратегии на ближайшее межсезонье.

«Стратегия на летнее трансферное окно? Пока сложно сказать. Мы знаем, что нам нужно, чтобы двигаться вперёд и чтобы сохранить баланс, о котором мы говорили.

Уход главных лидеров? Такое тоже возможно. Но за пять лет состав поменялся больше чем на 90 процентов. Могут быть другие футболисты и даже другой тренер, но «Зенит» останется «Зенитом». Что касается сравнений с «Зенитом» из Пензы, у всех своё мнение. Но мы же справлялись без бразильцев в 2018-м, в 2019-м годах», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.