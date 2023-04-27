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Совет директоров «Крыльев» в течение месяца рассмотрит заявление Вадима Андреева об уходе

Совет директоров «Крыльев» в течение месяца рассмотрит заявление Вадима Андреева об уходе
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Совет директоров самарских «Крыльев Советов» в течение месяца рассмотрит заявление генерального директора клуба Вадима Андреева об уходе со своей должности.

«Да, я получил заявление Вадима Юрьевича Андреева. Совет директоров соберётся в течение месяца и рассмотрит его. Пока он продолжает исполнять свои обязанности», — заявил «Чемпионату» председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Габибулла Хасаев.

Ранее Андреев объявил, что подал в отставку со своей должности. Функционер остался недоволен судейством Романа Галимова в матче 24-го тура РПЛ, в котором «Крылья» уступили в гостях «Пари НН» (1:2). Самарцы занимают 12-е место в турнирной таблице, заработав 25 очков по итогам 24 сыгранных матчей.

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