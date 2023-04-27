Полиция конфисковала контрафактную партию атрибутики «Наполи» на сумму более € 800 тыс.
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Финансовая полиция Неаполя конфисковала партию контрафактной атрибутики «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.
На складе площадью 200 квадратных метров хранилось более 18 тыс. контрафактных товаров с символикой клуба. Если бы конфискованная продукция была размещена на рынке, то принесла бы незаконную прибыль, оцениваемую в более чем € 800 тыс. Атрибутика «Наполи» продавалась в наиболее посещаемых туристами районах Неаполя.
Полиция вычислила уроженца Марокко, ответственного за поставки продукции. Ему предъявлены обвинения в подделке и незаконном сбыте товаров.
«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Лучано Спаллетти набрала 78 очков после 31 тура.
Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»:
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