Агент Худякова: Даниилу нужно преодолеть долгий путь, чтобы повторить успех Нойера

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы голкипера «Локомотива» Даниила Худякова, отреагировал на попадание своего клиента в рейтинг самых перспективных футболистов мира до 20 лет по версии CIES. Представитель футболиста заявил, что тому предстоит пройти ещё долгий путь, чтобы повторить успех вратаря мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера.
«Ни для кого не секрет, что голкипер Худяков является молодым, перспективным, талантливым и очень интересным футболистом. Но, чтобы говорить о классе Мануэля Нойера, нужно преодолеть долгий путь, который он проходит с огромным рвением и терпением. Он молод, его вратарское мастерство находится у истоков, оно нарабатывается с годами. Даниил всё для этого делает, трудится, пашет и терпит. На мой взгляд, он достойно справляется, выдерживает конкуренцию. Время придёт, будет играть и станет несомненным номером один, всему своё время.
Все эти рейтинги хороши, но мы на них не обращаем внимания. Сегодня мы в рейтинге, а закончили работать и пахать — и завтра ты нигде. Рейтинг в футбол не играет, через год или два ты никому не скажешь, что был в рейтинге», — приводит слова Шпинёва Metaratings.
- 27 апреля 2023
-
15:55
-
15:55
-
15:54
-
15:36
-
15:27
-
15:24
-
15:13
-
15:10
-
15:10
-
14:54
-
14:47
-
14:46
-
14:38
-
14:37
-
14:27
-
14:21
-
14:05
-
14:00
-
13:58
-
13:42
-
13:30
-
13:29
-
13:21
-
13:15
-
12:54
-
12:54
-
12:50
-
12:40
-
12:40
-
12:32
-
12:18
-
12:13
-
12:00
-
11:53
-
11:49