Агент Худякова: Даниилу нужно преодолеть долгий путь, чтобы повторить успех Нойера

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы голкипера «Локомотива» Даниила Худякова, отреагировал на попадание своего клиента в рейтинг самых перспективных футболистов мира до 20 лет по версии CIES. Представитель футболиста заявил, что тому предстоит пройти ещё долгий путь, чтобы повторить успех вратаря мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера.

«Ни для кого не секрет, что голкипер Худяков является молодым, перспективным, талантливым и очень интересным футболистом. Но, чтобы говорить о классе Мануэля Нойера, нужно преодолеть долгий путь, который он проходит с огромным рвением и терпением. Он молод, его вратарское мастерство находится у истоков, оно нарабатывается с годами. Даниил всё для этого делает, трудится, пашет и терпит. На мой взгляд, он достойно справляется, выдерживает конкуренцию. Время придёт, будет играть и станет несомненным номером один, всему своё время.

Все эти рейтинги хороши, но мы на них не обращаем внимания. Сегодня мы в рейтинге, а закончили работать и пахать — и завтра ты нигде. Рейтинг в футбол не играет, через год или два ты никому не скажешь, что был в рейтинге», — приводит слова Шпинёва Metaratings.