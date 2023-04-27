Источник: «Урал» подписал контракт с капитаном португальского клуба «Визела» Кики
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Екатеринбургский «Урал» подписал предварительный контракт с португальским крайним защитником «Визелы» Кики. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Летом 28-летний Кики, контракт которого с «Визелой» истекает в июне 2023 года, станет свободным агентом и подпишет полноценное соглашение с «Уралом».
Кики играет за «Визелу» с 2019 года. Защитник является капитаном клуба. Футболист ни разу за свою карьеру не играл за пределами Португалии. В текущем сезоне на счету Кики 24 матча за «Визелу» в высшем дивизионе Португалии. Защитник отметился одним забитым мячом.
«Урал» занимает 11-е место в Российской Премьер-Лиге после 24 сыгранных туров. Екатеринбургская команда смогла набрать 25 очков.
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