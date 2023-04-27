«Спартаку» победы не даются легко». Зиньковский — перед матчем с «Ростовом»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался перед матчем 25-го тура РПЛ с «Ростовом», заявив, что вся команда настроена так же, как и на любого другого соперника. Также футболист отметил, что победы даются красно-белым нелегко.
«Все настроены, я думаю — и в эту неделю, и в прошлые. Всё примерно одинаково, настраиваемся на каждого соперника. Как показывают прошлые туры, каждая игра тяжёлая, каждый соперник трудный, победы не даются легко», — приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».
«Спартак» и «Ростов» сыграют в Москве 29 апреля. Стартовый свисток в матче должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. «Ростов» и «Спартак» располагаются на втором и третьем месте в турнирной таблице РПЛ соответственно, сыграв по 24 матча. Ростовчане опережают соперника на одно очко.
- 27 апреля 2023
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