Абаскаль заявил, что «Спартак» прошёл через тёмный период с чередой травм
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что команда готовится к матчу с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ практически в полном составе. Испанский специалист сообщил, что красно-белые прошли через тёмный период с чередой травм, из-за которых футболисты пропускали тренировки.
«Только Хлусевича нам сегодня не хватало, но он уже очень‑очень близок к тому, чтобы быть полностью готовым. Мы тренировались почти всей командой после такого тёмного периода, когда у нас была череда травм и многие футболисты не участвовали в тренировках. Сейчас мы восстанавливаемся, сегодня практически первая тренировка, когда мы тренируемся и готовимся к предстоящему матчу почти стопроцентным составом», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».
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