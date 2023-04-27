Абаскаль заявил, что «Спартак» прошёл через тёмный период с чередой травм

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что команда готовится к матчу с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ практически в полном составе. Испанский специалист сообщил, что красно-белые прошли через тёмный период с чередой травм, из-за которых футболисты пропускали тренировки.

«Только Хлусевича нам сегодня не хватало, но он уже очень‑очень близок к тому, чтобы быть полностью готовым. Мы тренировались почти всей командой после такого тёмного периода, когда у нас была череда травм и многие футболисты не участвовали в тренировках. Сейчас мы восстанавливаемся, сегодня практически первая тренировка, когда мы тренируемся и готовимся к предстоящему матчу почти стопроцентным составом», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».