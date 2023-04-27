Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Ройсом до 2024 года

Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с полузащитником Марко Ройсом. Отмечается, что соглашение заключено до конца сезона-2023/2024.
«У команды, как и у всех наших болельщиков, есть одна большая цель, на которой мы сосредоточены: хотим стать чемпионами Германии. Но помимо этого, у меня осталось огромное желание сделать всё возможное для клуба, в котором я провёл больше половины своей жизни. Для меня до сих пор нет ничего лучше, чем забивать голы перед лучшими болельщиками на самом красивом стадионе мира и вместе праздновать победы. Поэтому я счастлив, что продлил свой контракт ещё на год. Я всегда говорил, что предпочёл бы не играть ни за какой другой клуб в своей карьере, кроме «Боруссии», — сказал Ройс.
33-летний немец выступает за «Боруссию» с 2012 года. Вместе с клубом Ройс выиграл два Кубка и три Суперкубка Германии.
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю:
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