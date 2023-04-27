«Крови больше, чем раны. Для фотографии сделали». Семёнов — о травме в игре со «Спартаком»

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал о рассечении головы, которое он получил в концовке матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

«Наш медицинский штаб отработал. Там крови больше, чем раны. Для фотографии скорее сделали (улыбается). Сами кайф от матча получили, что были единым целым. Стояли и отбивались. Стояли на 0:0. Из серии «отступать некуда — позади Шелия»? Что‑то вроде. Все молодцы», — приводит слова Семёнова «Матч ТВ».

«Ахмат» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Ташуева набрала 40 очков после 24 туров. От третьего места грозненцев отделяет восемь очков. В следующем матче «Ахмат» сыграет дома с ЦСКА (29 апреля, 16:30 мск).