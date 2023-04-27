Виталий Дьяков: от нынешнего «Динамо» не знаешь, чего ожидать. «Факел» может победить

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги бело-голубых с «Факелом», который состоится завтра в Москве и начнётся в 20:00 по местному времени.
«От нынешнего «Динамо» не знаешь, чего можно ожидать. Они не в лучших игровых кондициях. Может, и ведут теоретическую борьбу за третье место, но отстают прилично. До матча «Динамо» выглядит явным фаворитом — играют дома и должны побеждать соперника. Но это футбол, и «Факел» может выиграть.
Нельзя сказать, что «Факел» чем-то лучше «Химок» или «Торпедо». Конкуренты за вылет сейчас подтянулись. Осталось шесть туров, командам терять нечего — их уже все списали со счетов. Но я буду болеть за то, чтобы «Факел» остался в РПЛ. Приятнее наблюдать, когда команду поддерживает большое число болельщиков на домашней арене», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 27 апреля 2023
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