Виталий Дьяков: от нынешнего «Динамо» не знаешь, чего ожидать. «Факел» может победить

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги бело-голубых с «Факелом», который состоится завтра в Москве и начнётся в 20:00 по местному времени.

«От нынешнего «Динамо» не знаешь, чего можно ожидать. Они не в лучших игровых кондициях. Может, и ведут теоретическую борьбу за третье место, но отстают прилично. До матча «Динамо» выглядит явным фаворитом — играют дома и должны побеждать соперника. Но это футбол, и «Факел» может выиграть.

Нельзя сказать, что «Факел» чем-то лучше «Химок» или «Торпедо». Конкуренты за вылет сейчас подтянулись. Осталось шесть туров, командам терять нечего — их уже все списали со счетов. Но я буду болеть за то, чтобы «Факел» остался в РПЛ. Приятнее наблюдать, когда команду поддерживает большое число болельщиков на домашней арене», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.