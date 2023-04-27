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«Бавария» намерена усилить линию полузащиты. Приоритет для Тухеля – Каземиро

«Бавария» намерена усилить линию полузащиты. Приоритет для Тухеля – Каземиро
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Руководство «Баварии» прорабатывает потенциальные варианты усиления полузащиты в предстоящее трансферное окно. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель является большим поклонником игры хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро и хочет видеть его в своей команде, сообщает Kicker.

Ориентировочная стоимость полузащитника – € 50 млн. Контракт футболиста с «красными дьяволами» действует до конца июня 2026 года.

Бразилец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом прошлого года за € 60+10 млн. До этого он провёл девять сезонов в составе мадридцев.

В текущем сезоне Каземиро сыграл 42 матча в составе «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых сумел отметиться пятью голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось об интересе мюнхенского клуба к хорватскому полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу.

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