Нобоа заявил, что ждёт получения российского гражданства

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что находится в процессе получения российского гражданства. В России Нобоа выступал за «Сочи», «Рубин», «Динамо», «Зенит» и «Ростов».

«Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то всё-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же тогда я уже был женат и думал, что уеду обратно домой. Что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы, жду получения», — цитирует Нобоа Sport24.

Ранее тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался о личных проблемах Нобоа на фоне появившейся информации о его семье. При этом Кириченко отметил, что считает Нобоа одним из лучших игроков в истории чемпионата России.