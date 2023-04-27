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Нобоа заявил, что ждёт получения российского гражданства

Нобоа заявил, что ждёт получения российского гражданства
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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что находится в процессе получения российского гражданства. В России Нобоа выступал за «Сочи», «Рубин», «Динамо», «Зенит» и «Ростов».

«Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то всё-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же тогда я уже был женат и думал, что уеду обратно домой. Что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы, жду получения», — цитирует Нобоа Sport24.

Ранее тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался о личных проблемах Нобоа на фоне появившейся информации о его семье. При этом Кириченко отметил, что считает Нобоа одним из лучших игроков в истории чемпионата России.

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