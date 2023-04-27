Бонуччи – о вылете «Ювентуса» из Кубка: нам необходимо прибавлять во всём

Защитник и капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался после вылета своей команды из Кубка Италии (поражение от «Интера» со счётом 1:2 по сумме двух матчей).
«Конечно, когда проигрываешь в подобных противостояниях, тем более когда на кону выход в финал – это всегда обидно.
Мы начали матч так, словно забыли сняться с тормозов. Затем пропустили необязательный гол и не смогли ничего создать, чтобы вернуться в игру.
К сожалению, что случилось, то случилось. Нам нужно перевернуть эту страницу и совершенствоваться во всех аспектах, начиная от техники и заканчивая характером», – приводит слова Бонуччи Football Italia.
Первый полуфинальный матч, который состоялся во вторник, 4 апреля, завершился вничью – 1:1.
В ответной встрече на стадионе «Джузеппе Меацца» в среду, 26 апреля, «Ювентус» минимально уступил «Интеру» со счётом 0:1 и покинул соревнование.
В финальном матче миланская команда сразится с победителем пары «Кремонезе» – «Фиорентина».
- 27 апреля 2023
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