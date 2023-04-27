Сергей Семак объяснил, почему Кержаков остаётся основным вратарём команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему российский голкипер Михаил Кержаков является основным вратарём петербургской команды.
«Миша обладает достаточно большим опытом и в каких-то моментах надёжнее. У нас во вратарской линии нет огромной разницы между первым, вторым и третьим номером. Просто в определённые моменты мы выбираем более готового вратаря. У каждого есть плюсы и минусы, но сейчас Миша — первый номер.
Всё это как раз говорит о том пути, через который он прошёл. Не обладая большим талантом, за счёт трудолюбия, настойчивости и терпения он был вознаграждён и стал первым вратарём команды. А по поводу будущего – понимания пока нет. В ближайшее время об этом поговорим. Это важный момент», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 27 апреля 2023
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