Сергей Семак – о Fan ID: вопрос не в сложности оформления. Включился принцип

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о законе о Fan ID. По его мнению, проблемы с посещаемость связаны не в сложностях оформления карты болельщика, а в неприятии этого решения со стороны фанатов.

«Мы эту тему изучили. Все наши близкие, друзья ходят. Сложностей с оформлением нет никаких. Одному ребенку я оформлял паспорт дистанционно. С кем-то ходили в МФЦ. И сделали всё вместе с фотографированием за 5-10 минут. Здесь же вопрос не в сложностях оформления, а в неприятии этого решения со стороны фанатов.

Это главный стык, который не позволяет им приходить и смотреть футбол. Включился принцип. Что без обсуждения приняли решение, которое непонятно. Мы надеемся и верим, что футбольные власти и руководство страны найдут выход из этой ситуации. Хотим видеть активных болельщиков на стадионе», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.