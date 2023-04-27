Сергей Семак – о Fan ID: вопрос не в сложности оформления. Включился принцип

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о законе о Fan ID. По его мнению, проблемы с посещаемость связаны не в сложностях оформления карты болельщика, а в неприятии этого решения со стороны фанатов.
«Мы эту тему изучили. Все наши близкие, друзья ходят. Сложностей с оформлением нет никаких. Одному ребенку я оформлял паспорт дистанционно. С кем-то ходили в МФЦ. И сделали всё вместе с фотографированием за 5-10 минут. Здесь же вопрос не в сложностях оформления, а в неприятии этого решения со стороны фанатов.
Это главный стык, который не позволяет им приходить и смотреть футбол. Включился принцип. Что без обсуждения приняли решение, которое непонятно. Мы надеемся и верим, что футбольные власти и руководство страны найдут выход из этой ситуации. Хотим видеть активных болельщиков на стадионе», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 27 апреля 2023
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:47
-
18:33
-
18:29
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:47
-
17:40
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:31
-
17:23
-
17:10
-
16:49
-
16:36
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
15:55
-
15:55
-
15:54
-
15:36
-
15:27
-
15:24