Зоммер может покинуть «Баварию» летом. На Нойера рассчитывают как на основного вратаря

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер может покинуть мюнхенский клуб уже в предстоящее летнее трансферное окно. Боссы команды, а также главный тренер Томас Тухель продолжают рассчитывать на Мануэля Нойера как на основного вратаря, сообщает журналист Максимилиан Кох в своём «твиттере».

По информации источника, в «Баварии» недовольны игрой Яна Зоммера. Голкипера приобретали не только как надёжного стража ворот, но в том числе как вратаря, умеющего играть ногами на хорошем уровне. Однако за четыре месяца в клубе Зоммер часто допускал ошибки в этом аспекте.

Мануэль Нойер может вернуться к тренировкам уже в ближайшие несколько месяцев (по индивидуальной программе). В общую группу немецкий вратарь рассчитывает вернуться в июле. Сообщается, что швейцарец не хочет быть запасным вратарём «Баварии» после возвращения Нойера.

Зоммер перешёл в «Баварию» в январе текущего года. До этого он провёл восемь лет в составе «Боруссии Мёнхенгладбах».

В текущем сезоне на счету швейцарца 20 матчей во всех турнирах в футболке мюнхенского клуба, в которых он пропустил 26 голов.