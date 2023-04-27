«ПСЖ» подаст заявку на покупку «Стад де Франс», если не договорится по «Парк де Пренс»

Руководство «ПСЖ» может подать заявку на покупку 81-тысячного стадиона «Стад де Франс». Это запасной вариант на случай неудачи с приобретением нынешней домашней арены клуба – «Парк де Пренс», сообщает RMC Sport.
По информации источника, проведение тендера на покупку «Стад де Франс» начнут в июне. Окончательное решение может быть принято уже осенью. Кандидатам на приобретение арены необходимо огласить точную сумму предложения.
Сообщается, что боссы парижан ещё не приняли окончательного решения о потенциальных вложениях. Покупка «Стад де Франс» является для «ПСЖ» исключительно альтернативным вариантом. Приоритетным – покупка 47-тысячного «Парк де Пренс».
Ранее сообщалось о желании парижского клуба выкупить домашнюю арену «Парк де Пренс» для реконструкции. Власти Парижа на запрос «ПСЖ» ответили предварительным отказом.
- 27 апреля 2023
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