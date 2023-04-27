Мэр Парижа назвала предложение «ПСЖ» о покупке «Парк де Пренс» нелепым

Мэр Парижа Анн Идальго назвала нелепым предложение «ПСЖ» о покупке стадиона «Парк де Пренс» за € 38 млн.
«Есть стоимость, которая должна соответствовать активу. Когда после нескольких стадий переговоров по оценке «Парк де Пренс», «ПСЖ» предложил за арену всего 38 миллионов евро… Я думаю, что правильное слово в данной ситуации — нелепо.
Возможная покупка клубом «Стад де Франс»? Приобрести стадион подобного плана очень сложно, даже если президент страны согласует сделку. Может быть, это блеф со стороны «ПСЖ» или непонимание наших демократических правил», — приводит слова Идальго RFI.
Так как переговоры по приобретению «Парк де Пренс» зашли в тупик, «ПСЖ» планирует подать официальную заявку на приобретение 81-тысячной арены «Стад де Франс».
Изначально парижский клуб хотел получить в собственность свою домашнюю арену, чтобы в дальнейшем провести реконструкцию и увеличить её вместимость.
- 27 апреля 2023
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