Балахнин: а чем помешает пиво на стадионах? Особенно если всё будет нормально сделано

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался по поводу возможного возвращения пива на стадионы в условиях действия на матчах Российской Премьер-Лиги карты болельщика, более известной как Fan ID.

«А чем пиво помешает? Особенно если всё будет нормально сделано, как положено. Как везде это делается, во всём мире. Чем наши зрители хуже, условно говоря, бразильских или европейских?» — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, распитие спиртных напитков на спортивных мероприятиях запрещено в России с 2005 года. Ранее сообщалось, что МВД не будет возражать против возвращения пива на стадионы при условии работающей системы идентификации болельщиков.

Материалы по теме Уткин высказался о продаже пива на стадионах в условиях действия Fan ID

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»: