Сборная России U19 примет участие в двух международных товарищеских матчах
Поделиться
Молодёжная сборная России U19 сыграет в двух контрольных матчах в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба молодёжной сборной.
Сборная игроков 2004 и 2005 годов рождения под руководством Ивана Шабарова с 22 по 26 мая проведёт тренировочный сбор в Москве, после чего отправится в ОАЭ. Там команда дважды сыграет с национальной командой ОАЭ. Встречи запланированы на 28 и 31 мая.
Недавно главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о причинах отказа национальной команды от участия в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии. Ранее РФС принял решение не участвовать в турнире из-за организационных сложностей.
Материалы по теме
Сектор с гостевыми фанатами на матче Иран — Россия:
Комментарии
- 27 апреля 2023
-
20:36
-
20:35
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:18
-
19:16
-
19:14
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:47
-
18:33
-
18:29
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:47
-
17:40
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:31
-
17:23
-
17:10
-
16:49
Партнерский контент