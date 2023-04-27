Бускетс может остаться в «Барселоне». Его переубедил разговор с Месси и Альбой

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сообщил партнёрам по команде о своём намерении продлить контракт с клубом, сообщает AS.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
По информации источника, на Бускетса повлиял разговор с Лионелем Месси и Жорди Альбой за ужином. Возможное возвращение аргентинца в «Барселону» заставило хавбека пересмотреть своё решение.
Сообщается, что руководство «блауграны» предложило хавбеку контракт на один год с опцией продления на ещё один сезон. По новому соглашению зарплата игрока будет существенно ниже нынешней.
В текущем сезоне Бускетс провёл 37 матчей в составе «Барселоны» во всех турнирах, в которых сумел отметиться тремя результативными передачами.
34-летний футболист выступает за сине-гранатовых на протяжении всей карьеры – с 2008 года.
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