«Атлетик» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» примет «Севилью». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами, который проходил в Севилье, была зафиксирована ничья со счётом 1:1.
«Атлетик» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 46 очков по итогам 30 туров. В последних пяти матчах в рамках чемпионата команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.
«Севилья» выиграла два последних матча в чемпионате и располагается на 13-й строчке, набрав 38 очков в 30 матчах.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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