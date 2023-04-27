Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Кремонезе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: «Факелу» отступать некуда, но мотивация «Динамо» — устроить праздник

Гранат: «Факелу» отступать некуда, но мотивация «Динамо» — устроить праздник
Комментарии

Бывший защитник сборной России и «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги бело-голубых с «Факелом», который состоится в Москве завтра, 28 апреля, и начнётся в 20:00 по местному времени.

«Хотелось бы, чтобы перед матчами «Динамо» исход был понятен. На бумаге «Динамо» — фаворит [игры] с «Факелом». Самая большая мотивация для динамовцев — это устроить праздник своим болельщикам. «Факелу» отступать некуда. Они выглядят более предпочтительно из тех команд, которые претендуют на вылет», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков после 24 проведённых встреч.

Материалы по теме
Гагнидзе: у «Динамо» впереди шесть финалов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023