Антони: «Манчестер Юнайтед» может побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони выразил мнение, что его команде по силам бороться за победу в чемпионате Англии в следующем сезоне.
«Мы знаем свои сильные качества. Мы готовы к большим победам и считаем, что можем бороться за первое место в Англии в следующем сезоне. Это очень важно для нас.
В этом сезоне мы показали, на что способна команда. У нас новый тренер и новые игроки. Всем нам необходимо время для адаптации.
Когда этот период подойдёт к концу, надеюсь, мы будем в состоянии бороться за чемпионский титул», – приводит слова Антони официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне на счету бразильского вингера 37 матчей в составе «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей.
Антони перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года из «Аякса» за € 95 млн.
- 27 апреля 2023
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