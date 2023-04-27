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Foot Mercato: «Реал» провёл с Зиданом переговоры о возвращении в клуб

Foot Mercato: «Реал» провёл с Зиданом переговоры о возвращении в клуб
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Французский тренер Зинедин Зидан может в третий раз возглавить мадридский «Реал», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 50-летний специалист и руководство «сливочных» в последние несколько недель ведут переговоры о его возвращении на пост главного тренера. Зидан рассматривается боссами мадридцев в качестве возможной замены Карло Анчелотти. Отмечается, что французский специалист готов вернуться в «Реал», несмотря на его желание сотрудничать с «Ювентусом» и вывести команду из временного кризиса.

Зидан дважды назначался на пост главного тренера «сливочных»: в 2016 и 2019 году. В первый приход француз отработал в клубе два с половиной сезона и один раз выиграл чемпионат Испании, а также трижды – Лигу чемпионов. За время второго тренерского срока в Мадриде Зидану удалось ещё раз выиграть Ла Лигу.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер мадридцев Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

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