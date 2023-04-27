Foot Mercato: «Реал» провёл с Зиданом переговоры о возвращении в клуб

Французский тренер Зинедин Зидан может в третий раз возглавить мадридский «Реал», сообщает Foot Mercato.
По информации источника, 50-летний специалист и руководство «сливочных» в последние несколько недель ведут переговоры о его возвращении на пост главного тренера. Зидан рассматривается боссами мадридцев в качестве возможной замены Карло Анчелотти. Отмечается, что французский специалист готов вернуться в «Реал», несмотря на его желание сотрудничать с «Ювентусом» и вывести команду из временного кризиса.
Зидан дважды назначался на пост главного тренера «сливочных»: в 2016 и 2019 году. В первый приход француз отработал в клубе два с половиной сезона и один раз выиграл чемпионат Испании, а также трижды – Лигу чемпионов. За время второго тренерского срока в Мадриде Зидану удалось ещё раз выиграть Ла Лигу.
Ранее сообщалось, что нынешний тренер мадридцев Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.
- 27 апреля 2023
-
22:08
-
21:59
-
21:56
-
21:38
-
21:33
-
21:22
-
21:14
-
20:53
-
20:47
-
20:36
-
20:35
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:18
-
19:16
-
19:14
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:47
-
18:33
-
18:29
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:47