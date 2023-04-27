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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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Сегодня, 27 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
27 апреля 2023, четверг. 22:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Форстер, Порро, Дайер, Ромеро, Лангле, Перишич, Хёйбьерг, Скипп, Сон Хын Мин, Ришарлисон, Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Шоу, Дало, Каземиро, Эриксен, Бруну Фернандеш, Антони, Санчо, Рашфорд.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершился уверенной победой хозяев со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Фред и Бруну Фернандеш. Оба мяча были забиты во второй половине встречи.

«Тоттенхэм» располагается на седьмом месте в таблице английской Премьер-лиги, набрав 53 очка за 32 матча. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, идёт на четвёртом месте, заработав 59 очков после 30 встреч.

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