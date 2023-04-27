Де Брёйне: когда я пришёл в раздевалку после победы над «Арсеналом», одноклубников не было
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал победу над «Арсеналом» (4:1) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Он забил уже восемь голов «Арсеналу» в английской Премьер-лиге. Это как минимум на три больше, чем любой другой команде чемпионата.
«Я дал около 15 интервью. Когда я вернулся в раздевалку, большая часть команды уже уехала», — цитирует игрока Daily Star.
Де Брёйне стал главным действующим лицом матча 33-го тура АПЛ с «Арсеналом». Бельгиец обводящим ударом открыл счёт уже на седьмой минуте. Под занавес первого тайма его подачей со штрафного воспользовался Джон Стоунз, а в начале второго тайма бельгийский плеймейкер сделал счёт разгромным, оформив дубль.
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