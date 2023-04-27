Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Кремонезе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» не будет продавать Каземиро, несмотря на интерес со стороны «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» не будет продавать Каземиро, несмотря на интерес со стороны «Баварии»
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» не намерены расставаться с полузащитником своей команды Каземиро ни при каких обстоятельствах, сообщает Sport1.de.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Каземиро. Он хочет выстраивать команду вокруг бразильца. Сам игрок также не желает переезжать в другую страну и адаптироваться к новому чемпионату.

Ранее сообщалось, что Каземиро интересен «Баварии». Тренер мюнхенской команды Томас Тухель является большим поклонникам таланта бразильского полузащитника.

Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом прошлого года за € 60+10 млн. В текущем сезоне Каземиро сыграл 42 матча в составе «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых сумел отметиться пятью голами и шестью результативными передачами.

Материалы по теме
«Бавария» намерена усилить линию полузащиты. Приоритет для Тухеля – Каземиро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023