Президент «Милана»: мы моли бы продавать билеты на полуфинал ЛЧ по € 5 тыс за одно место

Президент «Милана» Паоло Скарони рассказал, почему фанаты присвоили ему неординарное прозвище «Стадиони».

«Люди называют меня Стадиони из-за того, что я много говорю об этом. Почему все клубы хотят новый стадион? Доходы могут сильно вырасти за счет собственных стадионов. Мы могли бы продавать билеты на полуфинал Лиги чемпионов компаниям по € 5 тыс. за одно место», — цитирует Скарони журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Ранее сообщалось, что два миланских клуба – «Милан» и «Интер» — собираются осуществить грандиозный проект по строительству нового стадиона. Команды продолжат по традиции делить на двоих одну арену, как это происходит с культовым «Сан-Сиро». Вопрос с городским руководством решался долгое время, но всё-таки проект был одобрен.