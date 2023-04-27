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Магуайр пропускает матч с «Тоттенхэмом» из-за повреждения

Магуайр пропускает матч с «Тоттенхэмом» из-за повреждения
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не примет участия в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом».

30-летний центральный защитник, пропускавший последнюю игру своей команды в полуфинале Кубка Англии с «Брайтоном» из-за дисквалификации, получил незначительную травму, выполняя индивидуальную работу на тренировке, и не попал в заявку на матч, сообщает 90min.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Гарри Магуайр провёл 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету по четыре матча в Кубке Англии и Кубке английской лиги и семь встреч в Лиге Европы.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в текущем сезоне АПЛ. Команда Эрика тен Хага набрала 59 очков в 30 матчах.

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