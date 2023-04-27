Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что полузащитник команды Юрий Газинский выбыл до конца сезона из-за травмы.

«Юрий Газинский закончил этот чемпионат. Ждём его в следующем сезоне», — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».

33-летний полузащитник получил травму плеча в матче 23-го тура чемпионата России с ЦСКА. В понедельник, 24 апреля, пресс-служба екатеринбуржского клуба сообщила, что хавбек перенёс операцию на плече.

В текущем сезоне 33-летний Газинский провёл 20 матчей в составе «Урала» во всех турнирах, в которых отличился пятью голами и тремя результативными передачами.

За екатеринбуржскую команду полузащитник выступает с 2022 года. Контракт Газинского с клубом действует до конца следующего сезона.