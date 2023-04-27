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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: гости удвоили своё преимущество

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: гости удвоили своё преимущество
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Сегодня, 27 апреля, в матче 33-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
27 апреля 2023, четверг. 22:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2-й тайм
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Санчо – 7'   0:2 Рашфорд – 44'   1:2 Порро – 56'

За минуту до конца первой половины встречи Маркус Рашфорд отличился с передачи Бруну Фернандеша и удвоил преимущество своей команды.

Ранее, на седьмой минуте, Джейдон Санчо откликнулся на точный пас Рашфорда и открыл счёт в матче.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершился уверенной победой хозяев со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Фред и Бруну Фернандеш. Оба мяча были забиты во второй половине встречи.

«Тоттенхэм» располагается на седьмом месте в таблице английской Премьер-лиги, набрав 53 очка в 32 турах. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, идёт на четвёртом месте, заработав 59 очков после 30 встреч.

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