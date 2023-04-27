В тульском «Арсенале» отказались комментировать слухи о задержке футболистам зарплаты
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Руководитель департамента тульского «Арсенала» по работе со СМИ Алексей Честнов отреагировал на новость о том, что в клубе есть задержки по зарплате и премиальным.
«Пока не можем ничего сказать. Оставим пока эту тему без комментариев», — приводит слова Честнова Vprognoze.ru.
Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что в тульском клубе существует задержка по зарплате и премиальным футболистам. «Арсенал» не платит зарплату игрокам уже на протяжении трёх месяцев.
В турнирной таблице Первой лиги тульская команда находится на восьмом месте, набрав 37 очков после 28 туров. Отставание от четвёртой позиции – восемь очков.
Напомним, «Арсенал» вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу по итогам сезона-2021/2022.
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