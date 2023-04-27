Джейдон Санчо забил в АПЛ впервые за девять туров

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо сумел отличиться за свою команду впервые за девять туров чемпионата Англии. Это произошло в выездном матче чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».
Санчо начал матч в основном составе и на седьмой минуте откликнулся на передачу Маркуса Рашфорда. Точный удар англичанина позволил «красным дьяволам» повести в счёте – 1:0.
В текущем сезоне вингер «Манчестер Юнайтед» из-за повреждения не появлялся на поле с 25 декабря 2022 года по конец января 2023-го.
Свой предыдущий гол в чемпионате Англии Санчо забил 19 февраля в ворота «Лестера». Тогда манкунианцы дома разгромили соперника со счётом 3:0.
В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 32 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.
- 27 апреля 2023
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