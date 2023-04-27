Канчельскис: к легионерам всегда будет другое отношение и много вопросов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о словах Романа Широкова о пиетете перед легионерами в российском футболе.
«Роман играл в «Зените» и в «Спартаке», причём играл в основе лучше, чем легионеры. Может быть, ему так кажется? Если легионер сильнее, он и попадёт в состав. К легионерам всегда будет другое отношение в любой стране, но, можно сказать, временно, примерно первые полгода.
Легионеры будут всегда в первую очередь, потому что это затраты. К ним будет много вопросов — почему не играет, почему его купили? И вопросы эти будут задавать все, от болельщиков до президента. Игроку нужно быть лучше или как минимум на одном уровне с легионерами, которых покупают, и тогда он будет попадать в состав», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.
- 27 апреля 2023
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:34
-
23:31
-
23:21
-
23:18
-
23:02
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:08
-
21:59
-
21:56
-
21:38
-
21:33
-
21:22
-
21:14
-
20:53
-
20:47
-
20:36
-
20:35
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
19:42
-
19:41
-
19:37