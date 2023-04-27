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Канчельскис: к легионерам всегда будет другое отношение и много вопросов

Канчельскис: к легионерам всегда будет другое отношение и много вопросов
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о словах Романа Широкова о пиетете перед легионерами в российском футболе.

«Роман играл в «Зените» и в «Спартаке», причём играл в основе лучше, чем легионеры. Может быть, ему так кажется? Если легионер сильнее, он и попадёт в состав. К легионерам всегда будет другое отношение в любой стране, но, можно сказать, временно, примерно первые полгода.

Легионеры будут всегда в первую очередь, потому что это затраты. К ним будет много вопросов — почему не играет, почему его купили? И вопросы эти будут задавать все, от болельщиков до президента. Игроку нужно быть лучше или как минимум на одном уровне с легионерами, которых покупают, и тогда он будет попадать в состав», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

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