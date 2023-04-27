Селин: думаю, пиво на стадионах нужно
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Известный болельщик «Зенита» Сергей Селин прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы в России.
«Думаю, что пиво нужно. Я поддержу. Это даёт настроение. Но если ты не выпил 10 бокалов или 10 бутылок. Хотя я знаю, что молодёжь сегодня не пьёт. Я когда-то служил в Пушкинском театре. И наблюдал, что люди ходили туда смотреть спектакли и всё-таки посидеть в буфете, который обслуживал ресторан «Метрополь».
Там были в большом количестве напитки и закуски. Да, это было недёшево. Но люди с удовольствием ходили в буфет в антракте. Выпивали, но не напивались. Закусывали бутербродами с икрой, ветчиной. Я это говорю к тому, что футбол – это тоже некий процесс», — цитирует Селина «РБ Спорт».
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