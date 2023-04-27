Шмаров: сначала нужно Fan ID отменить, а потом пиво возвращать

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказался по поводу возможного возвращения пива на стадионы в условиях действия на матчах Российской Премьер-Лиги карты болельщика, более известной как Fan ID.

«А кто будет его пить? Папы и мамы с детьми пить пиво не будут. Так пиво на стадионах может прокиснуть. Сначала нужно Fan ID бы отменить, а потом уже пиво возвращать», — цитирует Шмарова «РБ Спорт».

Напомним, распитие спиртных напитков на спортивных мероприятиях запрещено в России с 2005 года. Ранее сообщалось, что МВД не будет возражать против возвращения пива на стадионы при условии работающей системы идентификации болельщиков.

Материалы по теме Балахнин: а чем помешает пиво на стадионах? Особенно если всё будет нормально сделано

Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия празднуют чемпионство «Наполи»: