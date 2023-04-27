Непомнящий — об изменении формата РПЛ: календарь нужно удлинять в отсутствие еврокубков

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении формата Российской Премьер-Лиги.

«Я за идею перемен, потому что мы не участвуем в еврокубках. Календарь нужно удлинять, давая командам больше возможностей заработать. Игры за золото или стыковые матчи дают такую возможность. Понимаю, что футбол – это не хоккей, баскетбол или волейбол, но необходимо что-то придумать.

Увеличение числа команд в РПЛ не подразумевает серьёзное увеличение числа игр по сравнению с тем, когда 18–20 команд играют в два круга, а потом делятся на группы для определения итоговых мест. Если увеличить РПЛ до 18 команд, получается 36 игр в чемпионате. Это небольшое увеличение количества матчей, а не мешало бы увеличить до 40–50 игр плюс Кубок. Этот вариант нужно продумывать чиновникам и менеджерам.

Я понимаю, что нужно давать командам играть большее количество игр категории А. Условно: ЦСКА – «Спартак». Два матча в сезоне и Кубок – три игры. Нужно увеличивать количество таких игр, тогда команды смогут зарабатывать. Я как раз за это», – приводит слова Непомнящего Metaratings.