Непомнящий — об изменении формата РПЛ: календарь нужно удлинять в отсутствие еврокубков

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении формата Российской Премьер-Лиги.
«Я за идею перемен, потому что мы не участвуем в еврокубках. Календарь нужно удлинять, давая командам больше возможностей заработать. Игры за золото или стыковые матчи дают такую возможность. Понимаю, что футбол – это не хоккей, баскетбол или волейбол, но необходимо что-то придумать.
Увеличение числа команд в РПЛ не подразумевает серьёзное увеличение числа игр по сравнению с тем, когда 18–20 команд играют в два круга, а потом делятся на группы для определения итоговых мест. Если увеличить РПЛ до 18 команд, получается 36 игр в чемпионате. Это небольшое увеличение количества матчей, а не мешало бы увеличить до 40–50 игр плюс Кубок. Этот вариант нужно продумывать чиновникам и менеджерам.
Я понимаю, что нужно давать командам играть большее количество игр категории А. Условно: ЦСКА – «Спартак». Два матча в сезоне и Кубок – три игры. Нужно увеличивать количество таких игр, тогда команды смогут зарабатывать. Я как раз за это», – приводит слова Непомнящего Metaratings.
- 28 апреля 2023
-
00:57
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:26
-
00:19
-
00:09
-
00:08
- 27 апреля 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:56
-
23:46
-
23:45
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:34
-
23:31
-
23:21
-
23:18
-
23:02
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:08
-
21:59
-
21:56
-
21:38