«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева сравняли счёт в матче

Сегодня, 27 апреля, в матче 33-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

За десять минут до конца основного времени матча «Тоттенхэм» сравнял счёт усилиями Сон Хын Мина.

Ранее, на седьмой минуте, Джейдон Санчо откликнулся на точный пас Маркуса Рашфорда и открыл счёт в матче.

За минуту до конца первой половины встречи Рашфорд отличился с передачи Бруну Фернандеша и удвоил преимущество своей команды.

На 56-й минуте встречи защитник «шпор» Педро Порро отквитал один мяч.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершился уверенной победой хозяев со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Фред и Бруну Фернандеш. Оба мяча были забиты во второй половине встречи.

«Тоттенхэм» располагается на седьмом месте в таблице английской Премьер-лиги, набрав 53 очка в 32 турах. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, идёт на четвёртом месте, заработав 59 очков после 30 встреч.