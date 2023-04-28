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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 2:2, результат матча 33-го тура АПЛ 27 апреля 2023 года

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На седьмой минуте Джейдон Санчо откликнулся на точный пас Маркуса Рашфорда и открыл счёт в матче.

За минуту до конца первой половины встречи Рашфорд отличился с передачи Бруну Фернандеша и удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед».

На 56-й минуте встречи защитник «шпор» Педро Порро отквитал один мяч.

За десять минут до конца основного времени матча «Тоттенхэм» сравнял счёт усилиями Сон Хын Мина. Матч так и завершился – боевая ничья 2:2.

«Тоттенхэм» располагается на пятом месте в таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка в 33 турах. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, идёт на четвёртом месте, заработав 60 очков после 31 встречи.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
27 апреля 2023, четверг. 22:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Санчо – 7'   0:2 Рашфорд – 44'   1:2 Порро – 56'   2:2 Мин – 79'
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