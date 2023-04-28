Смородская: кто говорит, что спорт и пиво несовместимы — несёт бред

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможное возвращение пива на стадионы в играх чемпионата России.
«Кто говорит, что спорт и пиво несовместимы – несёт бред. Это ханжество. Можно напиться и до стадиона. Футбол не призван воспитывать морально-нравственные качества людей — это всего лишь вид досуга. Как сходить в ресторан. Там тоже пиво запретить надо? Всегда футбол и пиво были связаны друг с другом», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
В среду, 27 апреля, президент РПЛ Александр Алаев положительно высказался о возможном возвращении пива на стадионы.
Напомним, распитие спиртных напитков на спортивных мероприятиях запрещено в России с 2005 года. Ранее сообщалось, что МВД не будет возражать против возвращения пива на стадионы при условии работающей системы идентификации болельщиков.
- 28 апреля 2023
-
00:57
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:26
-
00:19
-
00:09
-
00:08
- 27 апреля 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:56
-
23:46
-
23:45
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:34
-
23:31
-
23:21
-
23:18
-
23:02
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:08
-
21:59
-
21:56
-
21:38