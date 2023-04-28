Смородская: кто говорит, что спорт и пиво несовместимы — несёт бред

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможное возвращение пива на стадионы в играх чемпионата России.

«Кто говорит, что спорт и пиво несовместимы – несёт бред. Это ханжество. Можно напиться и до стадиона. Футбол не призван воспитывать морально-нравственные качества людей — это всего лишь вид досуга. Как сходить в ресторан. Там тоже пиво запретить надо? Всегда футбол и пиво были связаны друг с другом», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В среду, 27 апреля, президент РПЛ Александр Алаев положительно высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

Напомним, распитие спиртных напитков на спортивных мероприятиях запрещено в России с 2005 года. Ранее сообщалось, что МВД не будет возражать против возвращения пива на стадионы при условии работающей системы идентификации болельщиков.