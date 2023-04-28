Соломатин: ЦСКА не надо удерживать Дивеева, если у него будут варианты в Европе
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал ситуацию с новым контрактом защитника Игоря Дивеева.
«Дивеев сейчас один из основных защитников ЦСКА. Но армейцам не надо пытаться удержать Игоря, если у него будут варианты продолжения карьеры в Европе. Если Дивеева будут пытаться купить российские клубы, то Игоря нужно оставлять в команде.
А так, пусть Игорь едет за рубеж, не надо держать парня, нужно дать ему развиваться. Заменить Дивеева в случае его отъезда сможет Фернандес», – приводит слова Соломатина Metaratings.
Действующий контракт 23-летнего Дивеева рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах в составе ЦСКА во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
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