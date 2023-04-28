«Аталанта» заинтересована в подписании Де Кетеларе

Форвард «Милана» Шарль Де Кетеларе попал в сферу интересов «Аталанты», сообщает TuttoMercatoWeb. Боссы бергамасков желают приобрести 22-летнего игрока в предстоящее трансферное окно, несмотря на низкую результативность нападающего.

Молодой футболист «Милана» не отмечался результативными действиями с августа 2022 года. Сообщается, что это не отпугивает главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который умеет работать с молодыми талантами.

В составе «россонери» Де Кетеларе провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых сумел отметиться лишь одной результативной передачей. Это произошло в конце августа 2022 года, в игре 3-го тура с «Болоньей» (2:0). Тогда молодой форвард ассистировал партнёру по команде Рафаэлу Леау.

В «Милан» Де Кетеларе перешёл летом 2022 года из «Брюгге» за € 32 млн. Контракт футболиста с «россонери» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока на данный момент – € 27 млн.